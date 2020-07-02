Вора в законе изгнали с Украины на 23 года за «визит к старым друзьям»

На Украине был задержан и в последующем изгнан из страны авторитет Тенгиз Чарая, известный в криминальных кругах как вор в законе Тенго Питерский или Тенго Гальский. Об этом сообщает украинское издание «Главное».

По его данным, 22 ноября 2019 года вор в законе был задержан сотрудниками управления стратегических расследований и Службы безопасности Украины по пути из Ровенской области в Киев. Он рассказал, что хотел нанести «дружеский визит к старым друзьям». По данным силовиков, на самом деле авторитет планировал встречу с криминалитетом для решения вопроса о перераспределении денежных потоков от имущественных преступлений.

Тенго Гальский был помещен в Николаевский пункт временно пребывания иностранцев. 1 июля вора в законе выдворили за пределы Украины с запретом въезда на 23 года. Ранее его четырежды задерживали за незаконное пересечение границы и выдворяли из страны.

В 2014 году Тенгиз Чарая был коронован в Санкт-Петербурге известным авторитетом Сачино Гегечкори, который впоследствии стал первым обладателем воровского титула, скончавшимся от коронавируса.

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