На Украине ввели уголовную ответственность для воров в законе

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о введении уголовной ответственности для воров в законе, сообщает «Страна.ua».

Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией». Уголовным преступлением будет считаться, в том числе, организация «воровской сходки».

Во время голосования в Раде присутствовало все руководство МВД, включая министра Арсена Авакова. Глава Национальной полиции Игорь Клименко, представляя законопроект, заявил, что на Украине несколько тысяч воров в законе. «Мы сможем их выдворить, а сейчас не можем, потому что лояльное наше законодательство», — сказал он.

Депутатам продемонстрировали запись, на которой «авторитеты» обсуждают, как остановить принятие законопроекта.

Законопроект был внесен внесен президентом Владимиром Зеленским как безотлагательный в феврале, но его отправляли на доработку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!