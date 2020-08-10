Верховный суд Белоруссии решил освободить приехавшего на разборки вора в законе

Верховный суд Республики Беларусь решил досрочно освободить 42-летнего азербайджанского вора в законе Рашада Исмаилова, известного как Рашад Гянджинский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, 7 августа высшая судебная инстанция рассмотрела в кассационном порядке ходатайство осужденного, по итогам которого приняла решение при назначении Исмаилову новой меры наказания ограничиться уже отсиженным им сроком. После вступления приговора в законную силу вор в законе выйдет на свободу досрочно на 8 лет и 3 месяца.

Рашад Гянджинский приехал в Минск для вооруженной разборки с белорусским вором в законе Александром Кушнеровым (Саша Кушнер), поставившим под сомнение высокий статус азербайджанца. В июле 2019 года Рашад был признан виновным в использовании поддельных документов и незаконном провозе оружия через госграницу Белоруссии и приговорен к 10 годам лишения свободы.

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