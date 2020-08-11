Вора в законе Сашу Шамаза объявили в розыск за назначение смотрящих в Кузбассе

Полиция объявила в федеральный розыск вора в законе Александра Шамазова, известного как Саша Шамаз. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области.

В отношении 56-летнего авторитета возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК России («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Шамаз скрылся от следствия.

По данным МВД, он уже привлекался к уголовной ответственности за организацию преступного сообщества и серию преступлений. В 2018 году вор в законе освободился из мест лишения свободы, после чего занял лидирующее положение в преступном мире региона. Шамаз назначал смотрящих на поделенных криминалом территориях Кузбасса.

В МВД гарантируют конфиденциальность гражданам, которые сообщат о местонахождении скрывшегося вора в законе.

Смотрящий — назначаемый вором в законе уголовный авторитет, который уполномочен решать вопросы и следить за ситуацией в отдельных районах города, в лагерях — в отрядах, в тюрьмах — в камерах.

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