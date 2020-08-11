Задержание в Греции главаря русской мафии связали с разборками воров в законе

Задержание в фешенебельном южном пригороде Афин (Греция) 36-летнего вора в законе Сандро Курасбедиани, известного в криминальных кругах как Сандрик, могло быть следствием разборок находящихся в Европе воров в законе. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Греческие СМИ называют уроженца Грузии Курасбедиани одним из главарей русской мафии в Европе. Как отмечает «Прайм Крайм», криминальный авторитет является правой рукой вора в законе Важи Биганишвили (Важа Тбилисский). По мнению источника агенства, поимка Курасбедиани греческими полицейскими может быть неслучайной.

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Произошедшее может свидетельствовать о том, что оппоненты Важи Биганишвили потеряли надежду справиться с ним методами, принятыми в воровском мире, и прибегли к помощи сотрудников правоохранительных органов.

О задержании Сандро Курасбедиани сообщалось накануне, 10 августа.

Авторитет был арестован 5 августа в Кавури на основании европейский ордера, выданного властями Испании. Его задержание провели сотрудники полиции департамента по преследованию международных преступных организаций и отдела по борьбе с организованной преступностью и торговлей людьми Службы безопасности Аттики.

Испанские власти разыскивают Сандрика за преступления, связанные с созданием преступной организации, незаконным хранением оружия, подделкой документов, мошенничеством и отмыванием денег.

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