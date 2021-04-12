Раскрыта личность застрелившего вора в законе Альберта Рыжего киллера

Предполагаемого киллера, который в московском фитнес-центре застрелил вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего), зовут Талех Оручев. Его личность раскрыл Telegram-канал «112», опубликовав фотографию подозреваемого.

По информации канала, мужчина произвел в погибшего несколько выстрелов.

Об убийстве Гейдарова в столичном фитнес-центре в комплексе «Алые паруса» стало известно ранее 12 апреля. Нападение произошло около 15:00. На размещенном в сети ролике видно, как один из посетителей зала подходит к мужчине, занимающемуся на кардиотренажере, и стреляет ему в спину. Затем киллер скрылся.

На месте убийства работают сотрудники полиции. Предполагается, что преступление было совершено с применением боевого пистолета-пулемета, который убийца принес с собой в сумке. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК России.