Появилось видео побега убийцы вора в законе Альберта Рыжего

Камеры наблюдения зафиксировали побег мужчины, застрелившего вора в законе Альберта Рыжего в московском фитнес-центре. Соответствующее видео публикует РЕН ТВ.

На кадрах запечатлены передвижения убийцы на городском транспорте. Также видно, как он обменивается с соседним пассажиром автобуса куртками, после чего расплачивается со своим сообщником. Через некоторое время киллер оказывается в одежде желтого цвета.

Ранее подруга подозреваемого в убийстве криминального авторитета Талеха Оручева рассказала о его скрытном образе жизни. Он редко появлялся дома, запрещал себя фотографировать, удалял переписки в мессенджерах, не покидал район проживания. Он снимал квартиру в жилом комплексе «Алые паруса», где жил Альберт Рыжий, и посещал местный фитнес-клуб, где произошло убийство.

Об убийстве в фитнес-центре жилого комплекса «Алые паруса» стало известно в понедельник, 12 апреля.