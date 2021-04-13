Подруга рассказала об убийце вора в законе Альберта Рыжего

Подруга Талеха Оручева, разыскиваемого за убийство вора в законе Альберта Рыжего, рассказала о его скрытном образе жизни. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам Лилии, ее друг редко появлялся дома, запрещал себя фотографировать, удалял переписки в мессенджерах, не покидал район проживания. Он снимал квартиру в жилом комплексе «Алые паруса», где жил Альберт Рыжий, и посещал местный фитнес-клуб, где произошло убийство.

С места преступления киллер скрылся на городском автобусе. На выходе из фитнес-клуба убийца избавился от ярко-красного рюкзака с пистолетом-пулеметом «Скорпион» и двумя заряженными магазинами. Пистолет Glock, использованный для убийства авторитета, подозреваемый оставил в автобусе. Оручев менял маршрут и транспорт, переодевался, докупал себе новые кепки. У станции метро «Сокол» он вызвал такси, затем его следы затерялись.

Об убийстве в фитнес-центре жилого комплекса «Алые паруса» стало известно в понедельник, 12 апреля. Предполагается, что причиной расправы могла быть месть представителей воровского мира за сотрудничество авторитета с правоохранительными органами.

По другой версии, в криминальной среде Рыжего считали негласным заказчиком убийства главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули). 20 августа того застрелили в гостиничном номере в Анталье. Оба преступника стремились быть ближайшими соратниками авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана), из-за чего враждовали.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.