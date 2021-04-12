Появились версии убийства вора в законе Альберта Рыжего

Следователи прорабатывают две версии убийства петербургского вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего) в московском фитнес-центре. Об этом сообщает «МК».

По одной из них, причиной убийства могла быть месть представителей воровского мира за сотрудничество авторитета с правоохранительными органами.

По другой версии, в криминальной среде Рыжего считали негласным заказчиком убийства главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули). 20 августа его застрелили в гостиничном номере в Анталии. Оба преступника стремились быть ближайшими соратниками авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана) и враждовали из-за этого.

Об убийстве в фитнес-центре жилого комплекса «Алые паруса» стало известно в понедельник, 12 апреля. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Предполагается, что преступление было совершено с применением боевого пистолета-пулемета, который убийца принес с собой в сумке. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК России.