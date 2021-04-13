Застреленный в Москве вор в законе Альберт Рыжий оказался беженцем

Застреленный в московском фитнес-клубе вор в законе Альберт Рыжий оказался беженцем. Об этом РИА Новости сообщил источник.

По его словам, криминальный авторитет Али Гейдаров имел гражданство Азербайджана, а в России находился на основании статуса беженца.

Следователи прорабатывают две версии убийства Рыжего. По одной из них, причиной расправы могла быть месть представителей воровского мира за сотрудничество авторитета с правоохранительными органами.

По другой версии, в криминальной среде Рыжего считали негласным заказчиком убийства главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули). 20 августа его застрелили в гостиничном номере в Анталье. Оба преступника стремились быть ближайшими соратниками авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана) и враждовали из-за этого.

Об убийстве в фитнес-центре жилого комплекса «Алые паруса» стало известно в понедельник, 12 апреля. Предполагается, что преступление совершено с применением боевого пистолета-пулемета, который убийца принес с собой в сумке. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК России.