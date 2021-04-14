Раскрыты детали слежки предполагаемого киллера за вором в законе Альбертом Рыжим

Предполагаемый убийца вора в законе Альберта Рыжего (Али Гейдаров) Матлаб Султанов целый год выслеживал свою жертву. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Киллер арендовал квартиру в жилом комплексе «Алые паруса» и посещал местный фитнес-клуб, где жил и занимался спортом криминальный авторитет. Султанов ждал команды от заказчиков и выбирал подходящий момент для расправы.

При этом он успел наладить свою личную жизнь. Киллер завел отношения с девушкой, они жили вместе и посещали фитнес-центр. По ее словам, она не знала, кем был ее возлюбленный на самом деле. Он ей представился бизнесменом, редко появлялся дома, запрещал себя фотографировать, удалял переписки в мессенджерах, не покидал район проживания. Сейчас она беременна от своего друга.

Подозреваемый признался в убийстве Рыжего, но отказывается назвать имя заказчика и мотив преступления. О его задержании стало известно в ночь на 14 апреля.

Альберта Рыжего застрелили в фитнес-центре жилого комплекса «Алые паруса» 12 апреля. Следователи прорабатывают две версии убийства Гейдарова. По одной из них, причиной могла быть месть представителей воровского мира за сотрудничество авторитета с правоохранительными органами. По другой версии, в криминальной среде Рыжего считали негласным заказчиком убийства главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули).