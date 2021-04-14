Задержан подозреваемый в убийстве вора в законе Альберта Рыжего

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в совершении убийства вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего). Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

В жилище, где скрывался подозреваемый, проводятся обыски. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение Следственного комитета для проведения необходимых следственных действий.

В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета, сотрудников ФСБ России и уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве в короткий срок установлены личность и местонахождение подозреваемого.

Об убийстве в фитнес-центре жилого комплекса «Алые паруса» стало известно в понедельник, 12 апреля. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Предполагается, что преступление было совершено с применением боевого пистолета-пулемета, который убийца принес с собой в сумке. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК России.

Сейчас следователи прорабатывают две версии убийства Гейдарова. По одной из них, причиной убийства могла быть месть представителей воровского мира за сотрудничество авторитета с правоохранительными органами. По другой версии, в криминальной среде Рыжего считали негласным заказчиком убийства главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули).