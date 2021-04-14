Убийца вора в законе Альберта Рыжего был осужден за убийство сестры

Матлаб Султанов, задержанный по подозрению в убийстве вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего), был ранее осужден за убийство сестры в Азербайджане. Об этом в среду, 14 апреля, сообщает РЕН ТВ.

В родном Азербайджане мужчина убил родственницу по причине ссоры из-за ее мужа. Он зарезал сестру и отрезал ухо ее мужу. Его осудили за умышленное убийство. В колонии он познакомился с представителями криминального мира.

Уточняется, что он проживал в российской столице без постоянной регистрации.

Ранее Султанов признался в том, что застрелил вора в законе Али Гейдарова.

Об убийстве Рыжего в фитнес-центре жилого комплекса «Алые паруса» стало известно в понедельник, 12 апреля. Предполагается, что преступление было совершено с применением боевого пистолета-пулемета, который убийца принес с собой в сумке. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК России.

Сейчас следователи прорабатывают две версии убийства Гейдарова. По одной из них, причиной убийства могла быть месть представителей воровского мира за сотрудничество авторитета с правоохранительными органами. По другой версии, в криминальной среде Рыжего считали негласным заказчиком убийства главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули).