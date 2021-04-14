Появились кадры задержания предполагаемого убийцы вора в законе Альберта Рыжего

Появились кадры задержания мужчины, подозреваемого в совершении убийства вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего). Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета России.

На видео показано, как сотрудники правоохранительных органов доставляют мужчину в следственное управление.

Ранее сообщалось о задержании предполагаемого убийцы.

Об убийстве в фитнес-центре жилого комплекса «Алые паруса» стало известно в понедельник, 12 апреля. Предполагается, что преступление совершено с применением боевого пистолета-пулемета, который убийца принес с собой в сумке. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК России.