В заказе убийства Рыжего заподозрили брата главного вора в законе Азербайджана

В заказе убийства вора в законе Альберта Рыжего (Али Гейдаров) заподозрили брата главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в устранении Рыжего был заинтересован брат Гули, вор в законе Намик Бакинский. У авторитета было сразу два мотива. Бакинский считал заказчиками убийства брата — Альберта Рыжего и Бадри Кутаисского. Кроме того, Гейдаров, освободившись из колонии, стал претендовать на контроль над фруктово-овощными рынками в Москве, чем также вызвал недовольство Намика Бакинского.

Ранее сообщалось, что в день убийства Рыжий приехал в спортивный зал без сопровождения телохранителя. Обычно охранник сопровождал вора в законе до раздевалки спортивного зала. Однако, по словам жены Гейдарова, 12 апреля Рыжий велел телохранителю помыть автомобили и отправился заниматься спортом один.

Альберта Рыжего застрелили в фитнес-центре жилого комплекса «Алые паруса» 12 апреля. К мужчине, занимавшемуся на кардиотренажере, подошли сзади и выстрелили в спину из боевого пистолета-пулемета, после чего убийца спокойно покинул зал. О задержании подозреваемого стало известно в ночь на 14 апреля. Султанов признал вину, но не раскрыл мотив преступления.