Криминальные авторитеты простились с убитым вором в законе Альбертом Рыжим

Убитого вора в законе Альберта Рыжего (Али Гейдарова) похоронили на Белоостровском кладбище в поселке Песочный, расположенном в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ и публикует видео с похорон.

На кадрах видны прощальные венки, на лентах — надписи с именами криминальных авторитетов. Среди них цветы от вора в законе Руфо Гянджинского (Руфата Насибова), которого считают причастным к расстрелу «короля русской мафии» Аслана Усояна (Деда Хасана).

На церемонию прощания приехали десятки человек.

Ранее 15 апреля главный редактор ИА «Прайм Крайм» Виктория Гефтер заявила, что погибший играл роль «пушечного мяса» в клане Деда Хасана. По ее словам, Гейдаров начал криминальный путь в Архангельске, где с 2000-х годов занимался вымогательством у местных рыночных торговцев. Впоследствии он переехал в Санкт-Петербург и в 2012 году был коронован. Как отметила Гефтер, покровительство Рыжему оказали воры в законе, ориентированные на Деда Хасана, но стать значимой фигурой в клане лидера преступного мира России у Гейдарова не вышло.

Альберта Рыжего застрелили в фитнес-центре жилого комплекса «Алые паруса» 12 апреля. К мужчине, занимавшемуся на кардиотренажере, подошли сзади и выстрелили в спину из боевого пистолета-пулемета, после чего убийца спокойно покинул зал. О задержании подозреваемого стало известно в ночь на 14 апреля, он признал вину в убийстве авторитета.