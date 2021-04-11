Стали известны детали отношений главного нефролога Петербурга с убитой женой

Жена главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, которую тот убил и расчленил, годами терпела его измены, так как он содержал детей и зарабатывал больше ее. Такие подробности отношений в семье рассказала подруга убитой Наталья Корнеева в беседе с «Комсомольской правдой».

«Она не жаловалась на измены, она просто сообщала мне о них. Она привыкла к тому, что муж ей изменяет. Может, она даже знала, кто его любовница», — отметила Корнеева, добавив, что женщина решила развестись, когда ей надоела ситуация с супругом.

При этом она утверждает, что ссоры в семье Земченкова происходили редко. Подруга убитой склоняется к тому, что муж мог нечаянно толкнуть жену, из-за чего та скончалась. «Он очень умный товарищ, такой очень рассудительный. Если бы намеренно ее убил, он бы не паниковал», — уверена собеседница газеты.

Ранее стало известно, что Земченков убил и расчленил собственную супругу Ирину в 2010 году. На одном из допросов он признался, что пошел на убийство, боясь скандала из-за развода. После совершения преступления врач заявил в полицию о пропаже супруги, уверяя, что та ушла из дома и пропала без вести, а затем нанимал экстрасенсов и детективов для ее поиска.