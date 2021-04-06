Главный нефролог Петербурга оправдался за убийство своей супруги

Главный нефролог Санкт-Петербурга, завотделением Мариинской больницы Александр Земченков оправдался за убийство своей жены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката врача.

Земченков заявил, что не хотел убивать супругу. По словам юриста, чистосердечное признание его подзащитный сделал по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности»), а не по 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что главного нефролога Петербурга отправили в СИЗО.

По версии следствия, 23 февраля 2010 года Земченков поссорился с супругой и убил ее. Тело женщины он расчленил и выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы отвести от себя подозрения, он обратился с заявлением о пропаже супруги в полицию, уверяя, что та ушла из дома и пропала без вести. Через несколько месяцев после преступления Земченков съехался с новой возлюбленной.

На допросе врач признался, что боялся скандала в случае развода и решил убить жену, чтобы уйти к другой женщине.