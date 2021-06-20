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У детей в лагере «Артек» выявили COVID-19

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

У шестерых детей, отдыхающих в детском лагере «Артек» в Крыму, выявили коронавирус. Об этом сообщает «Российская газета».

Крымский минздрав сообщил, что болеющие дети доставлены в больницу в Симферополе. Ни у кого нет пневмонии, COVID-19 проходит в легкой форме.

«В "Артеке" выявлены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. У детей были симптомы, как при ОРВИ. Анализ выявил коронавирус. Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование, чтобы болезнь не распространялась по лагерю дальше», — рассказали в минздраве.

Те, кто находился в контакте с заболевшими, направлены в обсерваторы. В лагере проходит дезинфекция помещений.

Ранее врач Андрей Тяжельников порекомендовал вакцинироваться россиянам, планирующим отъезд в отпуск. Он отметил, что люди, как правило, планируют путешествия заранее, поэтому он рекомендовал обязательно поставить в план подготовки к отпуску вакцинацию. А чтобы прививка была эффективной, следует еще до отъезда получить обе дозы препарата. Специалист пояснил, что устойчивый иммунитет к коронавирусу формируется не сразу, а через некоторое время после введения второго компонента вакцины, а в период между двумя дозами есть риск заразиться. Он подчеркнул, что на фоне напряженной эпидобстановки отправляться в отпуск без вакцинации рискованно.

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