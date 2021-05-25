Еще один российский регион захотел ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова поручила подчиненным изучить опыт Якутии в введении обязательной вакцинации населения от коронавируса, сообщает РИА Новости.

«Обратите внимание на этот опыт, своевременно ознакомьтесь и при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», — сказала Комарова.

Ранее во вторник, 25 мая, глава Якутии Айсен Николаев потребовал ускорить процесс вакцинации жителей после того, как 19 мая главный санитарный врач республики подписал постановление об обязательной иммунизации граждан. В первую очередь прививку должны сделать работники детских лагерей, организаторы, участники и персонал на массовых мероприятиях и родственники беременных женщин. За необоснованный отказ от вакцинации человека могут не допустить к работе, а его работодателю выпишут штраф минимум на 200 тысяч рублей. Требование касается не только государственных организаций, но и предпринимателей.