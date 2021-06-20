В «Артеке» выявили вспышку COVID-19 среди детей

В международном детском лагере «Артек» в Крыму выявили вспышку COVID-19: инфекцию подтвердили у 12 детей. Об этом сообщил директор центра Константин Федоренко. Его слова приводит ТАСС.

«На сегодняшний день выявлено 12 детей. По признакам инфекционным мы их перевели в медицинские учреждения Министерства здравоохранения Республики Крым. Там было подтверждено, что у детей COVID-19», — сказал Федоренко. Дети, у которых выявили коронавирус, были отправлены в детскую инфекционную больницу Симферополя. В самом лагере проводится дезинфекция помещений.

Накануне в Минздраве сообщили о нескольких заболевших детях, которые находились на отдыхе в «Артеке». Все дети в хорошем состоянии, пневмонии у них не выявлено, рассказали в ведомстве.

Ранее врач Андрей Тяжельников порекомендовал вакцинироваться россиянам, планирующим отъезд в отпуск. Он отметил, что люди, как правило, планируют путешествия заранее, поэтому он рекомендовал при подготовке к отпуску планировать вакцинацию. А чтобы прививка была эффективной, следует еще до отъезда получить обе дозы препарата.