Россия
 
Последние новости
Пушков прокомментировал заявление США о новых санкциях словами Путина
Раскрыты детали сюжета новой части «Матрицы»
США зарезервировали 100 миллионов долларов для оказания военной помощи Украине
Россиянка погибла от упавшей на нее березы
Объявлены дата и место прощания с журналистом Анатолием Лысенко
Вышел новый тизер второго сезона «Ведьмака»
На АЭС в Иране произошло аварийное отключение электричества
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчу с Данией
Посол России прокомментировал проблему виз с США
Новости партнеров
Прослушать новость

В «Артеке» выявили вспышку COVID-19 среди детей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В международном детском лагере «Артек» в Крыму выявили вспышку COVID-19: инфекцию подтвердили у 12 детей. Об этом сообщил директор центра Константин Федоренко. Его слова приводит ТАСС.

«На сегодняшний день выявлено 12 детей. По признакам инфекционным мы их перевели в медицинские учреждения Министерства здравоохранения Республики Крым. Там было подтверждено, что у детей COVID-19», — сказал Федоренко. Дети, у которых выявили коронавирус, были отправлены в детскую инфекционную больницу Симферополя. В самом лагере проводится дезинфекция помещений.

Накануне в Минздраве сообщили о нескольких заболевших детях, которые находились на отдыхе в «Артеке». Все дети в хорошем состоянии, пневмонии у них не выявлено, рассказали в ведомстве.

Ранее врач Андрей Тяжельников порекомендовал вакцинироваться россиянам, планирующим отъезд в отпуск. Он отметил, что люди, как правило, планируют путешествия заранее, поэтому он рекомендовал при подготовке к отпуску планировать вакцинацию. А чтобы прививка была эффективной, следует еще до отъезда получить обе дозы препарата.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
У детей в лагере «Артек» выявили COVID-19
Врач дал планирующим отпуск россиянам совет по вакцинации от COVID-19
Лагеря Крыма примут детей из всех регионов России