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Минздрав сообщил о начале повторной вакцинации в России

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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Министерство здравоохранения сообщило о начале повторной вакцинации от коронавируса в России. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства пишет «Интерфакс».

Повторная вакцинация может быть произведена любым препаратом, зарегистрированным в России, и вне зависимости от наличия антител к COVID-19, отметили в ведомстве.

Ранее в Минздраве рассказали, что «экстренная» вакцинация россиян против COVID-19 будет проводиться в стране до того момента, пока не будет достигнут коллективный иммунитет. Его уровень, отметили в ведомстве, должен быть не меньше 60 процентов взрослого населения.

После того как этот показатель будет достигнут, прививаться можно будет в плановом режиме раз в год после перенесенного заболевания или вакцинации, уточнил Минздрав.

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