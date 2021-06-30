В Минздраве уточнили правила повторной вакцинации от коронавируса

Повторную вакцинацию от коронавируса можно провести не тем же препаратом, что и первую. Об уточненных правилах сообщили в Минздраве России, передает РИА Новости.

В ведомстве уточняется, что менять препарат при повторной вакцинации стоит только в том случае, если при первой возникли серьезные нежелательные последствия.

Ранее российский врач-терапевт Ольга Кашубина дала советы по подготовке к реакции организма на вакцинацию против коронавируса. По ее словам, не стоит принимать антигистаминные препараты перед прививкой. Эксперт посоветовала запастись жаропонижающим, так как с его помощью можно будет снять головную боль и температуру.