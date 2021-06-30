Роспотребнадзор дал рекомендации привитым от COVID-19 россиянам

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как вести себя после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повысится температура и другое​​​. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — говорится в сообщении.

В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна, однако можно принимать душ. Рекомендуется также ограничить прием алкоголя.

Отмечается, что пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены.

«Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом», — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства. В Роспотребнадзоре напомнили, что только вакцинация может остановить дальнейший рост заболеваемости и окончательно справиться с эпидемией.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиянах. По его словам, в целом по стране на сегодняшний день первым компонентом вакцинировано уже более 23 миллионов человек.