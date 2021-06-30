Россия
 
Последние новости
«Роскосмос» рассекретил переговоры погибшего полвека назад экипажа «Союза-11»
В России разыщут выигравших миллионы рублей в лотерее восьмерых человек
Более сотни человек погибли от аномальной жары в Канаде
Азиатская страна оставит мир без одежды
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2» с кораблем «Прогресс МС-17» с Байконура
Украине предрекли распад на четыре части
Белла Хадид снялась в обнажающем грудь топе и взволновала фанатов
В США ответили на информацию об отклонении эсминца от курса в сторону Крыма
Китай победил малярию
Новости партнеров
Прослушать новость

Роспотребнадзор дал рекомендации привитым от COVID-19 россиянам

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Гришкин Денис / Агентство «Москва»

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как вести себя после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повысится температура и другое​​​. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — говорится в сообщении.

В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна, однако можно принимать душ. Рекомендуется также ограничить прием алкоголя.

Отмечается, что пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены.

«Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом», — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства. В Роспотребнадзоре напомнили, что только вакцинация может остановить дальнейший рост заболеваемости и окончательно справиться с эпидемией.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиянах. По его словам, в целом по стране на сегодняшний день первым компонентом вакцинировано уже более 23 миллионов человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Онищенко дал властям рекомендации по увеличению динамики вакцинации
Онищенко осудил распространяющих ложные сведения о вакцинах российских врачей
В России выявили новый штамм коронавируса «дельта плюс»