Онищенко осудил распространяющих ложные сведения о вакцинах российских врачей

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко резко осудил российских врачей, которые распространяют «ерунду» о вакцинации. Своим мнением по этому вопросу политик поделился в беседе с «Лентой.ру».

«У нас некоторые распоясавшиеся позорища в звании врачей-ортопедов, занимающиеся плоскостопием, сегодня вдруг стали самыми главными специалистами в области прививок и начали вещать о том, что, оказывается, у людей нарушается детородная функция и они не смогут иметь детей, если привьются. Эти мерзавцы хотя бы прочитали принципы устройства этой вакцины. Даже теоретически нельзя предположить, что вакцина на это влияет. И вот они на всех каналах сегодня выступают, и им никто слова не говорит. Они используют свое право болтать ерунду и демонстрировать свою дремучую безграмотность перед всем миром, а мы заставить кого-то привиться не можем», — посетовал политик.

Онищенко посоветовал россиянам также не слушать «лицедеев-скоморохов», которые цепляют на себя «оскорбительные намеки определенным нациям» и сравнивают нынешнюю ситуацию вокруг вакцинации с холокостом.

Бывший главный санитарный врач России заявил, что в нынешней ситуации не надо никаких панических разговоров, а нужна разработка требований, которые граждане будут исполнять.

Ранее Онищенко дал властям рекомендации по увеличению динамики вакцинации. Он отметил, что в этом вопросе Москве стоит ориентироваться на Запад.