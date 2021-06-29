В Подмосковье изменили ограничения по коронавирусу

В Подмосковье для посещения детских площадок в парках культуры и отдыха, а также во дворах специальный QR-код не требуется. Об изменениях сообщается в постановлении губернатора Андрея Воробьева на сайте правительства региона.

Документ отменил запрет на использование объектов инфраструктуры парков, исключение скамейки и теневые навесы. При этом детские площадки в парках и дворах можно посещать без QR-кода. Он не понадобится и посетителям спортивных площадок во дворах, а на спортивных комплексах в парках будет нужен.

Всем, у кого есть QR-код разрешено использовать аттракционы и детские игровые комнаты, при этом детям его предъявлять не надо.

Также с 28 июня QR-код необходим взрослым при посещении массовых, культурных развлекательных мероприятий. Исключение — участники по билетам с соблюдением дистанции в 1,5 метра, и мероприятия численностью до 50 человек (в помещениях) и 500 человек (на открытом воздухе).

Ранее сообщалось, что летние веранды в Подмосковье граждане могут посещать без дополнительных ограничений, QR-коды не требуются. Жители младше 18 лет могут свободно посещать любые заведения общественного питания, спортивные и культурные мероприятия. При этом сопровождающие их родители с 28 июня обязаны предъявить QR-код, справка о наличии антител не принимается.