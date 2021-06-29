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Названо число привитых от коронавируса россиян

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России доля вакцинированных от коронавируса лиц старше 60 лет составляет более 40 процентов. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Министр также назвал число привитых от коронавируса россиян. «В целом по стране на сегодняшний день вакцинировано уже более 23 миллионов человек первым компонентом», — заявил он.

Также Мурашко отметил, что за последние дни по регионам России распределили более девяти миллионов комплектов вакцины.

Ранее директор Центра акушерства и гинекологии имени академика Кулакова Геннадий Сухих заявил, что за все время пандемии в России скончались 149 беременных женщин с коронавирусной инфекцией: 103 беременных пациентки в прошлом году, 46 — в 2021-м.

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