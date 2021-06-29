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Названо число смертей среди беременных женщин с COVID-19 в России

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Фото: Anton Vaganov / Reuters

В России за время пандемии скончались 149 беременных женщин с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил директор Центра акушерства и гинекологии имени академика Кулакова Геннадий Сухих на пресс-конференции президиума Российской академии наук (РАН), передает «Интерфакс».

По его словам, в прошлом году умерли 103 беременных пациентки, в этом году— 46.

Сухих добавил, что за весь период пандемии коронавируса было зарегистрировано более 44 тысяч случаев заражения COVID-19 у женщин во время беременности, родов и в послеродовой период.

«300 женщин в прошедшем году потребовали аппарата искусственной вентиляции легких, 10 из них прошли безумно тяжелую и сложную процедуру ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, используется для насыщения крови кислородом при острой дыхательной недостаточности — прим. "Ленты.ру"). А в этом году уже 42 женщины постоянно были на аппаратах ИВЛ, 12 из них снято с процедуры ЭКМО», — рассказал он.

Ранее Минздрав разрешил прививать беременных «Спутником V». По словам главы министерства Михаила Мурашко, такое решение приняли из-за положительных результатов клинических исследований вакцины.

В обновленной инструкции к «Спутнику V» сказано, что кормящим матерям категорически противопоказано применение вакцины, так как невозможно исключить риск для новорожденных, которые находятся на грудном вскармливании. Применять «Спутник V» во время беременности нужно только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

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