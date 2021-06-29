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Названа эффективность «Спутника V» против индийского штамма

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Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против индийского штамма составляет порядка 90 процентов. Такую долю назвал заместитель директора разработавшего препарат Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов, передает ТАСС.

Он отметил, что разработчики ориентируются на электронные системы ЕМИАС и ЕГИСЗ, собирающие информацию.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об опасности легкой формы коронавируса при индийском штамме. Он также добавил, что около 90 процентов новых случаев заражения инфекцией в России составляет индийский штамм.

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