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Глава центра Гамалеи назвал срок вакцинации большей части россиян

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Фото: Globallookpress.com

В течение 3-4 месяцев нужно привить большую часть населения России. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По его словам, если вакцинируется более 70 процентов населения, то тогда ограничения для россиян останутся в прошлом.

Ранее професор центра Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн оценил эффективность российской вакцины «Спутник V» против индийского штамма «дельта». По его словам, есть вероятность падения эффективности в сравнении с предыдущими версиями коронавируса. В то же время препарат поможет облегчить течение болезни.

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