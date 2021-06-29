Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил об опасности легкой формы COVID-19 при индийском штамме. Слова разработчика вакцины приводит ТАСС.

«Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме — это не значит защититься от этого заболевания. Так как оно дает очень тяжелое осложнение, с одной стороны, с другой стороны, в большом проценте случаев заканчивается очень тяжелыми формами заболевания», — сказал он и добавил, что порядка 90 процентов новых случаев заражения инфекцией в России — это индийский штамм.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в течение 2-4 месяцев нужно привить большую часть населения России, так как штамм COVID-19 постоянно мутирует. Вакцинироваться необходимо и тем, кто переболел, чтобы иметь высокий уровень антител.