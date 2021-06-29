Вирусолог оценил новый способ проникновения коронавируса в клетки

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил исследование американских ученых, которое утверждает, что SARS-CoV-2 может попадать в клетки организма неклассическим для вирусов способом. В интервью «Ленте.ру» специалист отметил, что «так не бывает».

«На вскидку — так не бывает. Вирус подходит к клетке, как ключ к замку, но чтобы он вдруг нашел себе другой замок и открыл клетку? Ну вот для меня это очень странно», — отметил Аграновский.

По словам специалиста, эта информация противоречит всему тому, что он знает о вирусах. Однако, как заверил эксперт, пока что беспокоиться по этому поводу не стоит.

«Это еще нужно выяснить и доказать. На первый взгляд, это кажется довольно странным. Поэтому пока отношусь к этой информации с осторожным скептицизмом», — заметил специалист.

25 июня австралийские ученые Университета Флиндерса и других научных организаций признали, что коронавирус SARS-CoV-2 уже на ранних этапах пандемии имел удивительно высокую приспособленность к клеткам человека, что отличает его от других зоонозных вирусов.