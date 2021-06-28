На Урале заявили о перебоях с поставкой вакцин

На Урале зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, при этом там наблюдаются перебои в поставке вакцин. Об этом сообщает ТАСС.

«Прививочная кампания продолжается, но периодически возникают сложности. Самый острый вопрос на сегодняшний день — обеспеченность регионов вакциной: все субъекты сталкиваются с перебоями в ее поставке», — заявили на сайте уральского полпредства.

По словам полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, вся поступающая вакцина сразу должна идти в ход, чтобы быстрее сформировать коллективный иммунитет. Также он поручил усилить информационную работу с населением и доступно сообщать, где можно вакцинироваться.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об отсутствии смертей после прививки российской вакциной. Также он добавил, что в России в последние дни значительно выросли темпы вакцинации от COVID-19 в России. По его словам, это произошло в том числе и из-за «подталкивания» граждан к решению о необходимости прививаться.