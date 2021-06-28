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Мурашко заявил об отсутствии смертей после прививки российской вакциной

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Фото: Globallookpress.com

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об отсутствии смертей после прививки российской вакциной. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано. Ни одного случая», — сказал министр в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Мурашко добавил, что в России в последние дни значительно выросли темпы вакцинации от COVID-19 в России. По его словам, это произошло в том числе и из-за «подталкивания» граждан к решению о необходимости прививаться.

Глава Минздрава также отметил, что многие россияне ошибочно полагают, что их «в чем-то стеснили», поскольку коронавирусные ограничительные меры в стране «очень мягкие».

Ранее Мурашко заявил, что только 0,5 процента граждан, которые прошли полный курс вакцинации, заболели коронавирусной инфекцией.

По данным на 28 июня, число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 650 человек. Общее количество инфицированных достигло 5 472 941.

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