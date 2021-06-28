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В России за сутки выявили 21 650 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 650 человек. Общее количество инфицированных достигло 5 472 941, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 28 июня.

21 650
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего случаев — 7246 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Московская область (2722 случая) и Санкт-Петербург (1335 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Магаданской области (12 случаев), Чукотском автономном округе (3 случая) и в Ненецком автономном округе (2 случая).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 611 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 133 893 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 12 626. Всего выздоровели 4 969 340 пациентов.

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