На борьбу с коронавирусом в России потратили триллион рублей

Российские власти потратили больше триллиона рублей на борьбу с коронавирусом: именно в эту сумму оцениваются затраты системы здравоохранения. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

«Именно в системе здравоохранения больше триллиона рублей у нас ушло», — заключил министр.

Еще Мурашко рассказал, что в России от коронавируса привиты 23 миллиона человек, и добавил, что в последние дни темпы вакцинации выросли. По его словам, это произошло в том числе и из-за «подталкивания» граждан к решению о необходимости прививаться. «Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано. Ни одного случая», — заверил Мурашко.

По состоянию на понедельник, 28 июня, число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 650 человек. Общее количество инфицированных достигло 5 472 941. Больше всего случаев — 7246 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Московская область (2722 случая) и Санкт-Петербург (1335 случаев).