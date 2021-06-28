В Минздраве назвали мягкими ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры из-за коронавируса в России очень мягкие. Об этом в эфире Первого канала заявил глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко, его слова передает ТАСС.

«Все, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чем-то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всем», — добавил Мурашко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бессмысленно делать какие-либо прогнозы по длительности введенных ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой.

В России за сутки количество зараженных коронавирусом возросло на 21 650 человек. Общее количество инфицированных достигло 5 472 941. Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 7246.