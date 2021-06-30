Российский врач дала советы по подготовке к вакцинации

Российский врач-терапевт Ольга Кашубина в беседе с радио Sputnik дала советы по подготовке к реакции организма на вакцинацию против коронавируса. Она отметила, что каждый переносит ее по-своему, но есть детали, которые могут быть полезны всем.

Специалист посоветовала запланировать вакцинацию на свободный день, чтобы иметь возможность отлежаться и проанализировать свои ощущения. Лучше всего выбрать для этого пятницу, либо какой-нибудь не очень напряженный день. Перенеся первый укол вакцины, можно предположить, какой будет реакция на вторую дозу.

Кашубина подчеркнула, что не следует доверять совету принимать накануне прививки антигестаминные препараты. «Не надо так делать, это плохой совет», — предостерегла она. Эксперт посоветовала заранее запастись жаропонижающими препаратами, с их помощью можно снять жар и головную боль. Однако на скорость выработки антител и иммунную реакцию организма на препарат это не повлияет, заключила врач.

Ранее директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы «Сколково» Марина Велданова оценила идею повторной вакцинации от COVID-19 раз в полгода. По ее словам, риск того, что после второй вакцинации организм может быть «перегружен» из-за наличия антител, теоретически маловероятен. Она объяснила, что через полгода уровень антител существенно снижается. При этом люди в жизни постоянно оказываются под воздействием различных агентов, на которые появляется реакция иммунитета, а человек чаще всего этого даже не замечает.