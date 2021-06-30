Россия
 
Последние новости
Опубликовано видео «небезопасной ситуации» с голландским фрегатом возле Крыма
В США рассказали о «слабой культуре безопасности» ВМФ СССР
Бразилия приостановила закупку индийской вакцины Covaxin из-за скандала
Иван Янковский впервые стал отцом
Новый вариант коронавируса «лямбда» нашли в Чехии
Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности 
Путин защитил минимальный доход должников от взыскания
Захарова вспомнила сказку «Крошка Енот» после угроз США в адрес России
Ребенок и двое пенсионеров утонули в выгребной яме в Подмосковье
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский инфекционист назвала необъяснимое смертельное свойство коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Российский врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксана Станевич назвала необъяснимое смертельное свойство коронавируса. Она рассказала в интервью «Ленте.ру», что у пациентов точно есть некие генетические предрасположенности к различным формам течения инфекции, в том числе — к тяжелой.

«У пациентов любых возрастов может быть и легкая форма ковида, и острое течение, которое мы называем фульминантным, когда человек неконтролируемо сгорает. И никакие средства, никакие терапевтические подходы к лечению не оказывают на них никакого влияния. Причем никаких объективных видимых предпосылок к тяжелым исходам у некоторых людей просто нет», — сказала врач. Она допустила, что это может быть каким-то образом связано с неспецифическим или специфическим иммунитетом.

По ее словам, нельзя предугадать, по какому сценарию будет развиваться болезнь у того или иного пациента. Именно по этой причине важно пройти вакцинацию, отметила специалист. «Чтобы не заболеть и не играть в русскую рулетку», — заключила она.

Ранее сообщалось, что ученые из Мюнхенского университета и Университетской больницы в Ульме выявили механизм, с помощью которого коронавирус SARS-CoV-2 подавляет синтез белков в зараженных клетках и противостоит иммунной системе, что может привести к смерти больного.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Объяснено смертельно опасное свойство коронавируса
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Выявлены шесть различных форм коронавируса