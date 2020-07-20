Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

Ультрафиолетовое излучение солнечного спектра способно быстро уничтожить коронавирусную инфекцию. Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.

Эксперт рассказал о проведенном эксперименте. Так, исследователи поместили Sars-CoV-2 в капли воды с целью воспроизвести эффект, возникающий во время кашля пациента с коронавирусом. Материалы были подвергнуты различным дозам солнечного излучения: в коротковолновом диапазоне (ультрафиолету С — УФ-С), длинноволновом (УФ-А) и средневолновом (УФ-В).

Выяснилось, что воздействие ультрафиолета даже в малых дозах приводит к инактивации вируса в течение нескольких секунд, заявил Клеричи. «Солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком», — пояснил ученый.

Специалист также объяснил высокий уровень распространения коронавируса в Индии, Пакистане и Бангладеше. По его словам, это связано с муссонным климатом, при котором летом из-за обильных осадков в атмосферу попадает мало солнечных лучей.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что жаркая летняя погода вряд ли снизит активность коронавируса, а губительное влияние ультрафиолета оказалось переоцененным, потому что распространяется только на уличные поверхности. Он отметил, что для предотвращения заражения надо в первую очередь соблюдать социальное дистанцирование, потому что инфекция передается преимущественно воздушно-капельным путем от человека к человеку.