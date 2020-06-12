В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом

В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19. Такую причину снижения числа заражений назвал «Парламентской газете» главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико.

По его словам, яркий солнечный свет стимулирует выработку витамина D, который участвует в процессах обмена кальция, защищает от злокачественных новообразований и укрепляет иммунитет.

При этом на возбудитель ультрафиолет влияет негативно, многие микроорганизмы, в том числе коронавирус, погибают при его воздействии. «На этом основано, например, действие различных приборов для дезинфекции воздуха», — объяснил Брико.

Однако, по его словам, течение заболевания зависит от многих факторов, в частности, от дозы возбудителя и общей резистентности макроорганизма. Специалист заметил, что передача возбудителя летом может не замедлиться. «Но его активность уменьшается, ультрафиолет действует на него губительно», — указал Брико.

Он добавил, что Россия уже прошла максимальный уровень заболеваемости, сейчас наблюдается снижение заражений. Брико выразил уверенность, что к концу июня ситуация с коронавирусом значительно улучшится.

Ранее ученые медицинского факультета Университета Мэриленда составили карту связи инфекции с погодой в различных регионах мира, сравнив погодные условия восьми городов, где коронавирус был широко распространен, с 42 городами, где заболеваемость COVID-19 была очень низкой. Специалисты пришли к выводу, что в наибольшей зоне риска находятся Центральная Азия, Кавказ, часть Европы, Великобритания, северо-восточная и средняя западная часть США а также Британская Колумбия.

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