Россиян предупредили о 42-градусной жаре

В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области. Об этом сообщается на сайте Росгидромета в понедельник, 8 июня.

Так, самая жаркая погода ожидается на юге России. На 6-9 градусов больше климатической нормы прогнозируется также в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае — там возможно повышение температуры до 39 градусов. В республиках Северного Кавказа дневная температура будет составлять 29-36 градусов, в Уральском федеральном округе — 29-34.

В Центральной России максимальная температура днем может достигать 31 градуса, на юге возможно потепление до 35 градусов. Аномальное тепло ожидается также в ряде регионов Северо-Западного федерального округа, среди них — Архангельская (27-31 градус), Вологодская (26-31 градус), Ленинградская (24-30 градусов), а также Новгородская и Псковская области (26-32 градуса).

Жителей Кировской области и Пермского края предупредили о 31 и 33 градусах тепла соответственно, что на 6-9 градусов выше нормы.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что жаркая летняя погода вряд ли снизит активность коронавируса, а губительное влияние ультрафиолета оказалось переоцененным, потому что распространяется только на уличные поверхности. Он отметил, что для предотвращения заражения надо в первую очередь соблюдать социальное дистанцирование, потому что инфекция передается преимущественно воздушно-капельным путем от человека к человеку.

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