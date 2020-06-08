Россиян предупредили о волне аномального тепла

Волна аномального тепла «накроет» большинство регионов России. Об этом жителей страны предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС в понедельник, 8 июня.

«Под влиянием антициклона жаркая погода ожидается в ряде субъектов Северо-Западного федерального округа в периоде с сегодняшнего дня до 13 июня. (...) На территории Центрального федерального округа жаркая погода со среднесуточной температурой выше нормы на 4-6 градусов, а в отдельные дни — на 7-8 градусов», — сказал Вильфанд.

По его словам, аномальная жара также ожидается в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. В южных регионах страны — в Ростовской области, на севере Краснодарского края, на востоке Ставрополья — будет особенно жарко.

Вильфанд подчеркнул, что волна тепла может отрицательно сказаться на самочувствии и работоспособности. Ухудшения, как правило, наступают на второй день после изменения погоды, пояснил он.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова сообщила, что в столичном регионе на текущей неделе ожидается 30-градусная жара, передает «Российская газета». Днем в понедельник и вторник, 8 и 9 июня, ожидается до плюс 28 градусов. К среде температура вырастет еще на четыре градуса. Ночью в этот период температура составит около плюс 14 градусов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!