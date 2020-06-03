В Гидрометцентре раскрыли причину ненастья в Москве

Причина ненастной погоды в Москве и Московской области в последние несколько дней заключается в образовании «невидимых» простому наблюдателю фронтов в верхних слоях атмосферы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости в среду, 3 июня.

«В нашей ситуации теплый и холодный фронты сходились в одной точке, возникало турбулентное перемешивание по горизонтали», — раскрыл синоптик причину непогоды, подчеркнув, что такая ситуация характеризуется повышенным риском сложно прогнозируемых процессов.

Вильфанд добавил, что к анализу ситуации подключились все службы Росгидромета. Ученые взаимодействовали с городскими службами, чтобы предупреждать о штормовых ветрах и ливнях. По его словам, непредсказуемости ситуации с погодой в последнее время добавлял циклон, переместившийся в центр Европейской России с Черного моря.

«Все шторм-предупреждения оправдались. (...) Опасное явление в любом случае наносит ущерб экономике региона, важно предупредить это явление и минимизировать последствия», — заключил Вильфанд.

Ранее Вильфанд пообещал москвичам, что летнее тепло вернется в Москву в четверг, 4 июня. «Прохладная дождливая погода длится с 16-17 мая и кажется нескончаемой. Но хочу обрадовать жителей Москвы и центра европейской территории России: осталось день простоять и ночь продержаться. В четверг во второй половине дня начнутся изменения», — сказал синоптик.

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