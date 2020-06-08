Россиянам предсказали зимы без снега

В средней полосе России с каждым годом зимой будет все меньше снега, а на севере страны — все больше. Такое предсказание сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

По его словам, с начала 1980-х годов заметен тренд на смещение границы снега к северу. При этом за эти 40 лет в Северном полушарии общем массы снега не изменился. «Значит, что снега будет все больше и больше в северных регионах, а в умеренных широтах — все меньше», — пояснил синоптик.

Он заметил, что в этом году зима была малоснежная и похожа на европейскую.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов говорил, что зимы в центральной части России станут теплыми и без снега примерно через 30 лет. Сильнее всего потепление проявит себя в Сибири, менее всего — на юге страны.

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