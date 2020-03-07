Предсказано исчезновение снежных зим в центре России

Примерно через 30 лет зимы в центре России могут стать теплыми и без снега — такими, какой была прошедшая аномально теплая зима. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов.

«Действительно, климат будет не таким, как в южных регионах [Европы], а скорее как в северной Европе, где ощущается влияние североатлантических масс: Голландия, север Германии, — сказал Семенов. — Это мы и будем наблюдать — плюсовые температуры зимой, редкие скачки в отрицательную сторону, снег как аномалия».

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При этом сильнее всего от изменения климата пострадает Сибирь, хоть местное население может этого и не заметить, считает ученый. «Там мы увидим наиболее высокие значения потепления. Скажем, в Якутии было -40, а стало -32. На восемь градусов потеплело, сумасшедшая цифра, но не знаю, заметят ли они разницу между -40 и -32», — отметил он.

Менее заметны изменения климата будут на юге России — ближе к экватору теплеет в два раза медленнее, чем в Арктике, и за ближайшие 30 лет средняя температура в южных странах повысится на половину градуса. «Даже к концу века на экваторе потеплеет на градуса полтора-два, и "печкой" этот регион не станет», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Ранее россиянам пообещали «малиновое» лето — температура будет превышать климатическую норму, в связи с чем прогностические карты окрашены в малиновый цвет. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что лето в связи с этим будет «очень классным».

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