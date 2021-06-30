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Эксперт «Сколково» оценила идею повторной вакцинации раз в полгода

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы «Сколково» Марина Велданова в беседе с РИА Новости оценила идею повторной вакцинации от COVID-19 раз в полгода.

По словам эксперта, риск того, что после второй вакцинации организм может быть «перегружен» из-за наличия антител, теоретически маловероятен. Она объяснила, что через полгода уровень антител существенно снижается. При этом люди в жизни постоянно оказываются под воздействием различных агентов, на которые появляется реакция иммунитета, а человек чаще всего этого даже не замечает.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации проводить вакцинацию против коронавируса следует после шести месяцев от перенесенного заболевания или первичной вакцинации. После достижения коллективного иммунитета вакцинация может проводиться раз в год, добавил он.

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