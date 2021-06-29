Мурашко уточнил сроки повторной вакцинации

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 24» уточнил сроки повторной вакцинации граждан от коронавируса.

«С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации будет разрешено проводить вакцинацию после шести месяцев от перенесенного заболевания или первичной вакцинации. После достижения коллективного иммунитета вакцинация может проводиться раз в год», — заявил министр во время выступления на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Мурашко также отметил, что на фоне возрастающего спроса на вакцинацию в российских регионах увеличивают число пунктов, где граждане могут сделать прививку. Он добавил, что на сегодняшний день 626 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением.