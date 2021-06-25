Названа доля заболевших COVID-19 после прививки россиян

Только 0,5 процента граждан, которые прошли полный курс вакцинации, заболевают COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Его слова приводит РИА Новости.

Министр отметил, что заболевшие коронавирусной инфекцией граждане после полного курса вакцинации переносят болезнь легче.

Мурашко также добавил, что россияне активно прививаются. «Сегодня количество вакцинированных первым компонентом превысило 21 миллион человек», — заявил он.

По словам главы Минздрава, среди людей старше 60 лет вакцинированы 42 процента граждан — это 8,5 миллиона человек.

Ранее Мурашко назвал сроки вакцинации студентов. По его словам, сделать прививку от коронавируса учащимся желательно до середины июля, потому что иммунитет формируется в течение 42 дней.