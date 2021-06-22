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Минздрав назвал сроки вакцинации студентов

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Фото: Jonathan Moscrop via www.imago-i / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Студентам необходимо сделать прививку от коронавируса перед началом учебного года, желательно до середины июля. Такие сроки назвал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По словам министра, важно, чтобы перед учебой студенты прошли вакцинацию.

«Поскольку иммунитет формируется в общей сложности 42 дня, мы настоятельно рекомендуем всем студентам сделать прививку до середины июля, чтобы к 1 сентября подготовиться, чтобы учебный процесс шел без сбоев», — уточнил Мурашко.

Ранее министр здравоохранения заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России продолжается. Он призвал повысить меры безопасности в крупных городах страны. Некоторые регионы, в том числе Москва, Подмосковье и Ленинградская область, уже ввели обязательную вакцинацию для определенных групп населения.

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